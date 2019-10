O enfraquecimento dos negócios nos últimos dias tem elevado o estoque de carne de frango. Neste cenário, segundo informações do Cepea, as cotações da proteína estão em queda. No atacado da Grande São Paulo, o preço do frango congelado recuou 3,4% entre 17 e 24 de outubro, fechando a R$ 4,27/kg nessa quinta-feira, 24. Quanto ao frango resfriado, também no atacado paulista, a desvalorização foi de 4,5% em sete dias, com o produto comercializado, em média, a R$ 4,22/kg nessa quinta. Em relação ao animal vivo, por outro lado, os preços têm se mantido firmes na maioria das praças, devido à estabilidade entre oferta e demanda. Na Grande São Paulo, o quilo do animal segue negociado a R$ 3,26, sem alterações na semana.