Em junho, as médias de preços da maior parte dos produtos de origem avícola foram inferiores às registradas em maio. Apesar do bom desempenho das exportações no último mês, a menor procura interna pela proteína pressionou as cotações no mercado doméstico, conforme pesquisas do Cepea. Segundo a Secex, em junho, as exportações brasileiras de carne de frango in natura somaram 357,7 mil toneladas, quantidade 2% maior que a de maio (351,4 mil toneladas). Em termos de receita, no entanto, houve recuo de 2%, o equivalente a US$ 581 milhões. Mesmo com maior volume embarcado, os valores do animal vivo registraram quedas em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. Na região da Grande São Paulo, enquanto em maio a média era de R$ 3,55/kg, em junho, passou para R$ 3,46/kg, queda de 2,5% no período. Em Pará de Minas (MG), na mesma comparação, o animal passou de R$ 3,45/kg para R$ 3,42/kg, desvalorização de 0,9%.

Fonte: Cepea