Esta terça-feira (12) foi marcada por alta no mercado atacado de frango em São Paulo. De acordo com a Scot Consultoria, a cotação de hoje para o setor ficou 3,81% maior do que no dia anterior, e o valor do quilo do produto foi cravado em R$ 4,90. Segundo Juliana Pila, analista de mercado da empresa, o aumento do poder aquisitivo da população fez os compradores aumentarem os pedidos nos últimos dias.

De acordo com dados da Scot, o preço do frango de granja para esta terça é de R$ 3,20 o quilo, queda de 1,54%. O mercado de frango vivo fechou o dia sem variação, segundo cotações do IEA, DERAL/DEB – SEAB/PR, Epagri/Cepa. São Paulo não teve valores citados, enquanto no Paraná e em Santa Catarina os valores permaneceram iguais aos de segunda-feira (11): R$ 3,13 e R$ 2,49, respectivamente.

Informações do Cepea/Esalq referentes ao fechamento do mercado na segunda-feira (11) reportaram alta de 2,58% para o frango congelado (R$ 4,77 o quilo) e 1,69% para o resfriado (R$ 4,81 o quilo).

Fonte: Notícias Agrícolas