A segunda quinzena de dezembro começou com estabilidade nas cotações de frango. Nesta segunda, não houve movimentação nos principais setores. Análise do Cepea/Esalq informa que os preços da proteína recuaram na segunda semana do mês, mesmo com a competitividade em relação à carne suína e bovina, devido à preferência pelas carnes tradicionais de fim de ano.

Segundo a Scot Consultoria, o frango de granja permaneceu em R$ 3,20 o quilo nesta segunda-feira (16), enquanto a ave no atacado ficou em R$ 5,15 o quilo.

Nenhuma variação também para o frango vivo, segundo o IEA, DERAL/DEB – SEAB/PR e Epagri/Cepa. Em São Paulo, o quilo da ave permanece em R$ 2,63/kg, R$ 3,09 no Paraná e R$ 2,54 em Santa Catarina.

Segundo dados do Cepea/Esalq referentes à sexta-feira (13), não houve mudança na cotação do frango resfriado, que continua a R$ 5,46 o quilo, e houve queda no preço da ave congelada, 0,18% a menos, chegando a R$ 5,47 o quilo.

