Prêmio foi entregue pelo vice-governador Darci Piana durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito e de Desenvolvimento.

O trabalho realizado pela equipe da Sala do Empreendedor da prefeitura de Francisco Beltrão no atendimento de empreendedores e contratação de operações de microcrédito recebeu o primeiro lugar geral no Prêmio Fomento Paraná e Sebrae/PR de Microcrédito 2019.

O prêmio foi entregue pelo vice-governador Darci Piana aos agentes de crédito Luciana Dani e Itacir Rovaris, na quarta (30), em Foz do Iguaçu, durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito e de Desenvolvimento, promovido em parceria pelas duas instituições.

Piana, que é também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, destacou o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado para apoiar as micro e pequenas empresas paranaenses. “O Sebrae está envolvido na capacitação, a Fomento Paraná está colocando o crédito à disposição e o governo vem aportando recursos em fundos para que isso seja realizado da melhor forma”, afirmou. “Não há desenvolvimento sem crédito e a capacitação é fundamental para uma boa aplicação do recurso. Vocês vão sair daqui melhores do que chegaram e vão produzir ainda mais”, disse o vice-governador.

O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, destacou a realização do encontro. “Trabalhar em parceria e aproximar cada vez mais as duas instituições, e agora também o BRDE, dos nossos agentes de crédito, que são o contato com os empreendedores do Paraná é o caminho”, afirmou. Neves assegurou que o encontro deve ser realizado novamente em 2020. “Com todo o trabalho pela busca de parceiros que está sendo feito, o próximo encontro será com rede ainda maior, quem sabe até com os 399 municípios.”

Para o diretor – superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Tioqueta, o encontro de agentes de crédito e desenvolvimento é mais um resultado fantástico de uma parceria de muitos anos entre as instituições, o que mostra a importância de trabalhar o desenvolvimento e o crédito nos municípios.