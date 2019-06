Na partida inaugural da Copa do Mundo feminina de futebol, a França, seleção anfitriã da competição, goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Como já era esperado, a seleção francesa dominou o jogo. A zagueira Wendie Renard foi a jogadora da partida, marcando dois gols de cabeça. Amandine Henry e Eugenie Le Sommer fizeram os outros dois.

O primeiro gol da França foi aos 8 minutos do primeiro tempo, quando a atacante Le Sommer bateu de primeira após receber a bola de Henry, que avançou pela direita e cruzou rasteiro.

Aos 26 minutos da primeira metade do jogo, Renard cabeceou para o meio, e Mbock Bathy chutou para dentro do gol, mas a árbitra de vídeo viu impedimento e o gol foi anulado, o primeiro na história das Copas femininas. A torcida local vaiou o tempo levado pelo VAR na análise do impedimento.

Depois, aos 34, Renard cabeceou aproveitando cruzamento pela direita e marcou o segundo gol da França. Aos 46, mais uma vez Renard marcou, subindo alto e repetindo o lance do segundo gol, de cabeça.

O quarto veio quando Henry, aos 39 do segundo tempo, avançou pelo meio e bateu no canto esquerdo da goleira Kim para marcar.

A França dominou o jogo, pressionando a Coreia do Sul desde o início da partida, e as asiáticas não conseguiram finalizar no primeiro tempo, com muitos erros na saída de bola. No segundo tempo, a meio-campista Kang Chaerim chegou a receber na entrada da área e chutou forte, mas a bola passou por cima da trave francesa.

Com a vitória, a França lidera com 3 pontos o Grupo A, que conta ainda com Nigéria e Noruega. Essas seleções jogarão neste sábado (8), às 16h.