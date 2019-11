DHIEGO MAIA

FOLHAPRESS – Fragmentos de óleo foram encontrados, pela primeira vez, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Uma pequena porção -cerca de 300 gramas-, de óleo foi recolhida na praia de Grussaí, na cidade de São João da Barra, nesta sexta-feira (22).

Segundo a força-tarefa formada por Marinha, Ibama e ANP (Agência Nacional de Petróleo), o óleo que atingiu a praia do litoral norte fluminense passou por análise do Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira. “[O material] é compatível com encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo”, concluiu o instituto.

A Marinha informou, por meio de nota, que uma equipe de militares está no local para monitorar e limpar a praia. Servidores do Ibama também estão a caminho.

A praia de Grussaí está localizada a cerca de 8 km do centro de São João da Barra. Ela foi batizada com esse nome por causa de uma espécie de caranguejo que habita a região, o grauçá. Diferentemente das praias vizinhas, Grussaí possui uma extensa faixa de areia e um mar de águas escuras.

Segundo a prefeitura da cidade, a praia sedia shows realizados na alta temporada que atraem muitos turistas.

Após ter se espalhado pelos nove estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), o produto de origem ainda desconhecida agora avança pela região Sudeste em direção ao sul.

Balanço do Ibama divulgado nesta sexta apontou que o óleo já atingiu 724 localidades em 120 municípios de dez estados brasileiros. A ocorrência na praia fluminense não foi registrada.