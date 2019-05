O Governador Ratinho Junior concedeu entrevista para a Rede Costa Oeste de Comunicação nesta sexta-feira, 10. Entre os assuntos, ele comentou sobre a segunda ponte que vai ligar Foz do Iguaçu ao Paraguai e terá a pedra fundamental lançada hoje pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro e o paraguaio, Mário Abdo Benitez. O recurso é da Itaipu, investimento de cerca de 350 milhões de reais, no entanto, a gestão da obra ficará a cargo do governo do estado. Ratinho afirmou que a Perimetral Leste, via que deverá desviar o trânsito de caminhões do centro da cidade, faz parte das obras da ponte.

De acordo com o Governador, além de duplicar a Avenida das Cataratas, o estado tem interesse de assumir a gestão da rodovia, que é Federal, para realizar a obra. “Estamos conversando com o ministro Tarcísio (Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de infraestrutura), estamos pedindo a delegação do governo federal para que passe para o estado, passando para o estado o governo pode fazer investimento, até por que o projeto executivo dessa rodovia já está pronto, e queremos agilizar”, afirmou o governador.

Foto: radioculturafoz.com.br

Com informações: twitter.com/Valdircbicudo e radioculturafoz.com.br