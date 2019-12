Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, uma das cidades da Tríplice Fronteira, terá, possivelmente ainda em dezembro, a sua primeira loja franca terrestre – a Sky Duty Free -, de acordo com autorização do superintendente da Receita Federal da 9ª Região Fiscal (PR e SC), Luiz Bernardi. A loja terá cota de compras mensal de 300 dólares, que poderá ser somada à de 500 dólares mensais permitida a quem atravessa a fronteira terrestre rumo ao Paraguai ou à Argentina. Moradores de Foz do Iguaçu também poderão fazer compras nas lojas francas de Foz do Iguaçu e no comércio de Ciudad del Este e Puerto Iguazú.

Para o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, “as lojas francas serão mais uma atração para os turistas que conhecem nosso destino e, claro, movimentarão ainda mais a economia da região trinacional”. O diretor-geral de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, destaca que “no caso de Foz do Iguaçu, onde Itaipu está investindo em obras estruturantes, como a Ponte da Integração e a nova pista do aeroporto, a abertura de free shops será um incentivo a mais para visitantes do Brasil e dos países vizinhos. Precisamos dinamizar a economia e o turismo, que em Foz são quase sinônimos”.

Uma segunda loja franca – a Duty Free Américas – aguarda a autorização de funcionamento da Receita Federal. Até agora só havia lojas francas em operação no país, no Rio Grande do Sul, nas cidades fronteiriças de Barra do Quarai, Jaguarão e Uruguaiana.