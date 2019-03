Foz do Iguaçu, a terceira em eventos

A condição, nos últimos anos, do terceiro lugar no ranking das cidades brasileiras que mais recebem eventos internacionais, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, deve-se, na opinião do diretor executivo do Visit Iguassu, Basileu Tavares, ao trabalho de promoção e marketing desenvolvido pela entidade no Brasil e no exterior. Somam-se a esse fator a infraestrutura da região, os atrativos turísticos e a localização estratégica da cidade na América Latina.

O Visit Iguassu é formado por empresas de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazu (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai) e tem por objetivo promover a cidade e região, atraindo turistas e eventos. As três cidades contam com aeroportos internacionais, o que também contribui para o sucesso dos eventos. Em encontro realizado dia 14/3 em Curitiba, o Visit apresentou sua política de apoio a eventos e trouxe o testemunho de dirigentes de entidades que promoveram eventos em Foz em 2018.

Um deles, o engenheiro César Henrique Daher, do Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), destacou o apoio recebido para a realização do 60º Congresso Brasileiro do Concreto e do 3º Congresso Internacional de Barragens, em Foz, em 2018. “Foi recorde dos recordes, tanto de público como do nível de satisfação, o melhor dos últimos 10 anos”, destacou Daher.

Em 2018, Foz recebeu 90 eventos apoiados pelo Visit Iguassu, que representaram mais de 45 mil turistas de negócios. Um dos grandes eventos programados para 2019 é o Congresso Nacional dos Conselhos de Enfermagem, em novembro, que deverá reunir perto de seis mil profissionais.

Alexandre Jung, gerente de eventos do Visit, que coordenou o encontro em Curitiba, falou da infraestrutura da cidade das cataratas: “São mais de 30 mil leitos que comportam os mais variados segmentos. Somos premiados tanto como o melhor hotel de luxo da América Latina, o Belmond Hotel das Cataratas, pelo Forbes Travel Guide (2019), quanto pelo melhor hostel do Brasil, o Concept Design Hostel, segundo a revista Viagem e Turismo da editora Abril (2017/2018).”