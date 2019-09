Outubro inicia com novas turmas nos cursos do Solar do Rosário. Entre os mais diversos temas, o espaço de arte e cultura apresenta Fotografia e Jardinagem, ambos com início em três de outubro (quinta-feira). As inscrições já estão abertas na Secretaria de Cursos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 13h. Informações por telefone (41) 3225-6232.

O fotógrafo Brasílio Wille ministra o curso Fotografia Básico – Aprenda a Utilizar sua Câmera. Em oito aulas, apresenta desde as etapas mais iniciais da fotografia e do manuseio da câmera até uso de programas de manipulação digital de imagem. Os participantes levam suas câmeras e aprendem a trabalhar com lente, diafragma, comandos básicos e acessórios. O curso tem ainda aulas que discutem a história da fotografia e a construção da imagem, enquadramento e composição. Exercícios práticos complementam as aulas. Os encontros acontecem nas quintas-feiras, das 10h às 12h.

Em Práticas de Jardinagem, os alunos aprendem a montar seus próprios jardins. O curso é ministrado pelo professor Raul Matias Cezar, engenheiro agrônomo com doutorado em Ciências do Solo pela UFPR. Serão dois meses de aulas, abordando variados temas necessários para o plantio e cuidado de plantas. O início do curso apresenta os princípios básicos da jardinagem, pensando inclusive nas estações do ano. Manejo de solo, plantio de flores, hortaliças e frutíferas até podas e manejo de pragas e doenças fazem parte do programa.

Solar do Rosário

Setor de Cursos: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 9h às 13h

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 – Centro Histórico – Curitiba

Informações: (41) 3225-6232

solardorosario.com.br