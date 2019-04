A sexta edição do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (Fife), que começou na terça (9) no Rio de Janeiro, vai reunir cerca de 90 palestrantes até sexta-feira (12).

Um deles é a CEO da TheBridgeGlobal (empresa, com sede em Angola, especializada em projetos de educação para cidadania), a portuguesa Leonor Sá Machado. Ela abordará o tema “Experiências do continente africano na construção da cidadania”, nesta quinta (11).

O evento, que é organizado pela Rede Filantropia, contará, além das palestras, com atividades, aulas, debates e consultorias coletivas.

O objetivo é ajudar organizações não governamentais, ao compartilhar informações e difundir as boas práticas de gestão.

A expectativa é reunir mais de 700 participantes (no ano passado, recebeu mais de 650 no Recife).

Estão sendo abordados temas como legislação, contabilidade, captação de recursos, comunicação, administração, voluntariado e assistência social.

“O Fife é o maior encontro envolvendo os profissionais da indústria do Terceiro Setor no Brasil. A cada edição, as palestras, painéis e atividades apresentadas, favorecem a ampliação do networking, além de possibilitarem a troca de experiências entre os participantes vindos de todas as regiões do país e também de outros países”, disse o presidente da Rede Filantropia, Marcio Zeppelline.