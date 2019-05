Para debater como as inovações tecnológicas podem ajudar o agricultor familiar, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) promove na próxima segunda-feira (6) o I Fórum de Tecnologia para a Agricultura. O evento, que acontece no Câmpus CIC, em Curitiba, é voltado para pequenos produtores, cooperativas, especialistas e startups de agrotecnologia.

O diretor de Indústria e Inovação do Tecpar, Rafael Rodrigues, explica que o fórum busca promover o acesso de novas tecnologias aos pequenos produtores e, assim, contribuir para agregar valor, diminuir custos e ampliar participação deles no mercado.

O diretor explica que a realização do fórum está relacionada a outras iniciativas do Tecpar para fortalecer o uso da tecnologia e inovação no agronegócio. Uma delas é o projeto experimental que prevê a exploração do conceito de Smart Farm (fazenda inteligente), aplicado à agricultura familiar. O empreendimento será implantado no câmpus do instituto em Araucária, em parceria com o Sebrae-PR e a prefeitura do município.

“O Governo do Estado está investindo fortemente para que o Paraná seja competitivo na área de tecnologia para o agronegócio, e é fundamental que estes avanços também cheguem aos pequenos agricultores, que representam uma grande fatia da produção agrícola no Estado”, afirmou o diretor-presidente do Tecpar, Fábio Cammarota.

Conforme a média dos últimos censos agropecuários, aproximadamente 84% das propriedades rurais no Paraná são da agricultura familiar. No total, são 305,1 mil. Dessas, cerca de 259 mil são de produtores familiares.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de maio.

Serviço

I Fórum de Tecnologia para a Agricultura

Data: 06 de maio (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório do Tecpar

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC – Curitiba