O Fortaleza venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em partida equilibrada, o time da casa abriu o placar logo no primeiro minuto, com um golaço de Edinho. Ainda na primeira etapa, a equipe paranaense empatou. Wellington Paulista entrou no segundo tempo para garantir a vitória para o tricolor cearense.

Com isso, o Fortaleza conseguiu a primeira vitória na competição. Na rodada de abertura, o time tricolor perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Athletico-PR estreou o Brasileiro com vitória diante do Vasco por 4 a 1.

Ambas equipes fazem próximo compromisso no domingo (5), fora de casa: os atleticanos visitam a Chapecoense, enquanto os tricolores encaram o Botafogo.

FORTALEZA

Felipe Alves; Felipe Araruna, Juan Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Gabriel Dias, Paulo Roberto e Edinho; Junior Santos (Osvaldo), Kieza e Marcinho. T.: Rogério Ceni

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães e Tomás Andrade; Nikão, Rony e Marco Ruben. T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ)

Cartões amarelos: Edinho e Araruna (FOR); Léo Pereira, Jonathan e Thiago Heleno (CAP)

Gols: Edinho (FOR), ao 1min, e Léo Pereira (CAP), aos 21min do 1º tempo; Wellington Paulista (FOR), aos 30min do 2º tempo