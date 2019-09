Com olhos atentos e muita participação, mais de 400 adolescentes participaram, nesta sexta-feira (6/9), do 2º Encontro do programa Formação para o Primeiro Emprego, desenvolvido pela Fundação de Ação Social – FAS Trabalho para aumentar a empregabilidade dos alunos.

Com o tema Indústria 4.0, o evento chamou a atenção dos jovens tratando de inovação, startups, tecnologias e economia criativa, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep-PR).

O encontro serviu para promover a integração dos adolescentes que participam do programa e possibilitar que todos tenham acesso a conhecimentos sobre as transformações do mundo do trabalho.

Durante toda à tarde, os adolescentes assistiram a palestras com empreendedor, professor, colaborador de startup e um coach que falaram da importância da busca constante do conhecimento, criatividade e produção de ideias e o uso da tecnologia para se aprender mais. Eles viram ainda um vídeo com a madrinha do programa, a coach e jornalista Michelly Correia.

O evento foi encerrado pelo prefeito Rafael Greca, que também participou do primeiro encontro, realizado em maio, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, com a presença de 600 adolescentes.

O prefeito ressaltou a importância de os jovens estarem bem preparados para o mercado de trabalho, que está em constante transformação.