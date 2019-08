A Ford confirmou o lançamento do Territory, SUV médio de nova geração, nos mercados do Brasil e da Argentina em 2020. O anúncio foi feito por Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, durante um evento realizado hoje em São Paulo com jornalistas dos dois países, no qual destacou a importância do novo veículo dentro do processo de transformação do portfólio da marca.

O executivo falou também das perspectivas de crescimento da região e apresentou um balanço das ações de produto realizadas pela marca no primeiro semestre.

O Territory foi exibido no Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado como teste de mercado e desde então vinha sendo apontado como forte candidato à ampliação da linha no Brasil. A reação positiva que o modelo recebeu tanto por parte do público como da rede de concessionárias da marca foi determinante nessa decisão.

“A resposta dos consumidores ao Territory foi excelente, especialmente nos aspectos chaves de design externo e interno, espaço e tecnologia. Eu disse então ao nosso time que tínhamos de arregaçar as mangas e trazer rapidamente esse veículo para os consumidores da região. É uma satisfação confirmar agora que ele será lançado no Brasil e na Argentina em 2020”, disse Lyle Watters.

Segundo ele, o Territory é uma combinação perfeita da experiência global da Ford em engenharia, qualidade e manufatura com a competitividade de custos da China para entregar um produto vencedor. “Ele é um exemplo da rápida transformação da Ford em uma empresa realmente centrada no consumidor, mais conectada e focada em qualidade e serviços, com produtos empolgantes que vão surpreender e encantar os clientes.”

O executivo informou ainda que a primeira exibição pública do Territory será feita no mês que vem, no Rock in Rio, festival que tem a Ford como montadora oficial.

SUV de nova geração

Desenvolvido pela Ford na China em parceria com a JMC, o Territory faz parte de uma nova geração de veículos com conceito avançado e tecnologias encontradas apenas em segmentos superiores. A conectividade é um de seus pontos fortes. Além de carregamento sem fio para celular, central multimídia e painel de instrumentos com telas de 10 polegadas, ele terá um sistema de comunicação em tempo real com modem embarcado conectado ao FordPass que permite ao motorista travar, destravar, dar partida, localizar e obter informações de telemetria do carro remotamente. Esse recurso também poderá viabilizar a oferta de novos serviços, como seguros baseados no uso do cliente.

“O Territory é um grande exemplo de como a Ford está se transformando rapidamente para cada vez mais espelhar os consumidores de hoje e do futuro. Ou seja, uma geração conectada, móvel e ativa que quer resolver seus problemas de forma fácil e rápida e tem o tempo como commodity mais valiosa”, afirmou Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

Além de oferecer o maior espaço da categoria para os passageiros de trás, o Territory traz equipamentos como câmera de visão 360 graus. Suas tecnologias de assistência ao motorista incluem piloto automático adaptativo, estacionamento automático, alerta de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Mais detalhes do veículo, como motorização, versões e preço, serão divulgados mais próximo do lançamento.

Como exemplos da expansão e transformação do modelo de negócios da Ford com o uso de novas tecnologias, foram citados também o aplicativo gratuito FordPass e o Auto Busca, plataforma revolucionária de compra de peças para os reparadores independentes que está sendo lançada no mercado brasileiro.