O governo turco anunciou neste sábado (12) que suas tropas tomaram a cidade de Ras al-Ain, no nordeste da Síria, depois de quatro dias de bombardeios e combates contra as Forças Democráticas Sírias (FDS).

Os ataques contra os curdos começaram na segunda-feira (7), após o governo de Donald Trump anunciar a retirada das tropas americanas da Síria, traindo a aliança firmada com as milícias curdas, em 2011, contra o Estado Islâmico.

O Ministério da Defesa da Turquia, em nota, declarou que “depois de várias operações bem-sucedidas dentro da nossa ofensiva ‘Fonte de Paz’, a cidade de Ras al-Ain, situada ao leste do Eufrates, passou para o nosso controle.”

A FDS, contudo, nega que as tropas turcas tenham assumido controle total da cidade. Marvan Qamishlo, porta-voz da coalizão, confirmou que houve “recuo tático” em apenas um bairro industrial.

A coalizão também comunicou que 23 de seus combatentes morreram e 37 foram feridos durante ofensivas turcas nesta sexta-feira (11). No total, 45 soldados da FDS morreram ao longo da semana.

Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe, classificou a operação militar turca como “invasão e um ataque à soberania da Síria”.

Após a repercussão negativa do anúncio de retirada das tropas americanas, Trump publicou em sua rede que social que se a Turquia fizer algo que, “em minha grande e inigualável sabedoria, considerar fora dos limites”, ele irá “destruir e obliterar a economia” do país aliado. “Eu já fiz isso antes!”, avisou.

Entenda quem são os curdos, povo no centro da disputa entre Turquia e EUA.

Com entre 30 milhões e 40 milhões de integrantes, os curdos constituem a maior nação apátrida do mundo. Cerca de 20 milhões vivem na Turquia, e são considerados separatistas pelo governo. Com efeito, houve e há grupos armados que lutam contra o controle de Ancara há décadas.

Quem são e onde vivem os curdos?

Descendentes da Pérsia antiga, os curdos são hoje a maior nação apátrida do mundo, com população entre 30 e 40 milhões de pessoas.

Desde 4.300 a.C., eles habitam uma grande região montanhosa de 500 mil km² que se estende por partes dos territórios de Irã, Iraque, Síria, Armênia e Turquia. Essa região histórico-cultural é conhecida como Curdistão.

A maior concentração está no Sudeste turco, com cerca de 20 milhões de pessoas.

Quais as suas características?

Eles falam um idioma próprio, o curdo, e também árabe. A maioria segue a religião muçulmana sunita, mas há minorias que seguem outros credos, e grupos laicos.

Pelo que lutam?

Independência e um território unificado. Apesar de serem o quarto maior grupo étnico do Oriente Médio, nunca obtiveram um Estado próprio.

Houve esperanças de um Estado curdo após a Primeira Guerra. Contudo, o Tratado de Lausane, que delimitou as fronteiras da Turquia nos anos 1920, não previu uma região independente para essa população e a deixou como minoria nos países onde habitam.

Desde então, sempre que um levante ou iniciativa –como um referendo em 2007, no Iraque– tenta torná-los independentes, são esmagados pelos governos locais. Na Turquia, por exemplo, há grupos armados que lutam contra o controle de Ancara há décadas.

No norte do Iraque, os curdos têm uma região autônoma desde 1991 (população de 4,5 milhões de pessoas), mas não totalmente independente do governo do país.

Na Síria, lideranças curdas estão negociando com o governo para criarem uma zona autônoma tão logo as tropas dos EUA se retirem. Os curdos sírios ocupam 30% do território do país.

O que eles têm a ver com a Guerra da Síria e o Estado Islâmico?

Os curdos são aliados americanos desde que uma coalizão internacional liderada por Washington invadiu o Iraque em 2003 com o objetivo de derrubar o regime de Saddam Hussein, dentro da guerra contra o terrorismo desencadeada pelo 11 de Setembro.

Mais tarde, os curdos da Síria –que constituem entre 7% e 10% da população do país– foram armados por Washington para combater tanto o Estado Islâmico (EI) quanto a ditadura de Bashar al-Assad.

Estima-se que os curdos estejam com 60 mil terroristas do EI detidos, dos quais a Turquia supostamente tomará conta com a saída dos EUA.

Um porta-voz da FDS (Forças Democráticas Sírias), Mustafa Bali, que controla o norte da Síria, disse que a retirada das tropas vai criar uma “zona de guerra” na região, pois curdos e turcos são inimigos há décadas.

De todo modo, a notícia desta segunda não é uma surpresa, pois Trump havia anunciado em dezembro que tiraria as tropas de lá.

O líder americano não parece preocupado com a relação com seus agora ex-aliados. “Os curdos lutaram com a gente, mas foram pagos quantidades imensas em dinheiro e em equipamento para isso”, disse.

