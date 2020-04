No início da madrugada da terça-feira (14), uma equipe de policiais federais do NEPOM e policiais civis do COPE durante patrulhamento na localidade conhecida como Esquina Gaúcha, área rural de Itaipulândia, localizaram um caminhão, marca Volkswagen, modelo 8-150 Delivery, placas de Araras (SP), carregado com cerca de 5 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu, para as providências cabíveis.