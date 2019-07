Na ultima sexta-feira, forças do governo da Síria realizaram uma série de bombardeios aéreos contra o último foco de resistência dos rebeldes no país.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o ataque à província de Idlib e arredores, no noroeste do país, teria deixado 13 mortos e pelo menos 50 feridos.

O governo do presidente Bashar al-Assad vem realizando, com o apoio da Rússia, uma grande ofensiva contra o enclave desde abril, apesar do acordo assinado em outubro do ano passado entre a Rússia e a Turquia, para a imposição de um cessar-fogo. A Turquia apoia alguns dos grupos rebeldes no noroeste da Síria.