A Força-Tarefa Infância Segura de Combate a Crimes contra a Criança, criada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, promoveu na noite da ultima sexta-feira (13) nova Operação Integrada e Ostensiva de Proteção às Crianças e Adolescentes, com ações de fiscalização e conscientização em estabelecimentos comerciais e bares de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O secretário Ney Leprevost acompanhou a ação e destacou a importância de atuar no combate a crimes na infância e adolescência. “Queremos proteger cada vez mais as nossas crianças contra estes atos bárbaros e essas operações têm este foco, em reforçar a promoção, sensibilização e orientação, por meio de campanhas de fiscalização e prevenção a qualquer tipo de delito que envolva crianças”, disse, lembrando que a proteção à criança e ao adolescente é prioridade na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

“Essa é a Ação 2 do Pacto Infância Segura, que promove a fiscalização ostensiva por meio de operações integradas que objetiva detectar e adotar medidas em face de ilícitos envolvendo crianças e adolescentes”, ressaltou o chefe do Departamento de Justiça e coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, Felipe Hayashi. As operações, disse, ajudam também a aumentar a rede de parceiros pela divulgação dos canais de denúncia do Estado do Paraná.

A ação foi coordenada pela AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), em conjunto com órgãos de fiscalização e de segurança da Prefeitura Municipal de Campo Largo (Guarda Municipal) e os parceiros que compõem a Fortis: Polícia Civil; Polícia Científica; Polícia Militar; Tribunal de Justiça; Ministério Público; Conselho Tutelar; OAB; Defensoria Pública; Secretarias de Estado da Saúde; Educação e Segurança Pública e Secretaria Nacional de Emprego do Ministério da Economia.

BALANÇO – A operação começou às 18h30 de sexta e se estendeu até às 4h20 deste sábado. Foram selecionados 13 pontos para fiscalização. Um deles foi fechado, e houve 10 autuações administrativas, além de uma prisão.

DENUNCIE – Para realizar qualquer tipo de denúncia a crianças vítimas de violência denuncie pelo DISQUE 181. Você pode ajudar meninos e meninas que sofrem violências sexuais, físicas, psicológicas e até negligência. Mobilize, articule e participe ativamente desta grande Força-Tarefa.