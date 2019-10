O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost, participou nesta terça-feira (22) da adesão de Campina Grande do Sul à Força-Tarefa Infância Segura de combate a Crimes contra a Criança. A Força-Tarefa tem como objetivo criar um ambiente de segurança e de bem estar para as nossas crianças, por meio da rede de proteção com mecanismos integrados de ações de prevenções e enfrentamento das violências contra criança e adolescentes no Paraná.

Segundo o secretário Ney Leprevost “precisamos estimular os jovens a se cuidarem mais e a cuidarem dos nossas crianças, por isso estamos levando a força-tarefa para todo o Paraná e atuando na prevenção e no combate a crimes que envolvam à infância e adolescência, pois essa é uma prioridade na gestão do governador Ratinho Junior”.

Leprevost ainda reforçou o agradecimento ao prefeito Bihl Zanetti por ter abraçado a ideia e ter criado no município a Secretaria Especial de Políticas Públicas Sobre Drogas, “pois esse é um assunto que tem que ser colocado em pauta sempre e alertarmos as crianças e adolescentes sobre os riscos que a droga pode trazer”, disse o secretário.