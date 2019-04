O governador Carlos Massa Ratinho Junior transferiu a sede administrativa do Poder Executivo para Londrina, no Norte do Paraná, e a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho também programou uma série de atividades na cidade, com a presença do secretário Ney Leprevost. Uma das atividades é um trabalho de prevenção da Força-Tarefa Infância Segura (Fortis), com ações de conscientização junto à população. “A proteção à infância é uma prioridade do governo paranaense, e estamos começando a interiorização das ações da Força-Tarefa, pois o objetivo é agir em todo o estado”, disse o secretário Ney Leprevost – que nesta quinta-feira à tarde (11) participa de ação educativa na região central de Londrina.

Ainda nesta quarta-feira (10), o diretor do Departamento de Justiça, Felipe Hayashi, visitou diversas instituições representando a Força-Tarefa Infância Segura – da qual é coordenador. Ele participou de reuniões com o Poder Judiciário e a Promotoria de Londrina, nas áreas da infância, e com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), da Polícia Civil, que declararam todo apoio às atividades. “A Força-Tarefa é fruto da união de esforços de vários órgãos e instituições de vários poderes, e essa troca de informações é fundamental”, disse Hayashi.

Outras atividades – Também nesta quinta-feira (11), o secretário Ney Leprevost participa de ação do Departamento do Trabalho nas Agências do Trabalhador e de uma oficina sobre trabalho social promovida pelo programa Família Paranaense, além de visitar a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, juntamente com o Departamento da Criança e do Adolescente da Sejuf.

Com informações da imprensa Sejuf