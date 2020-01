Fora de jogo

O atacante Rony não ficará disponível para o grupo principal do Athletico até que sua situação seja resolvida. Disputado por Corinthians e Palmeiras, ele também vive a pressão dentro do clube rubro-negro para que estenda o seu contrato, que acaba em 2021. As negociações estão paralizadas. Rony não ficará disponível para o grupo principal do clube paranaense até que sua situação seja resolvida. Nessa confusão toda, ele passou a treinar com o grupo de aspirantes do Furacão, e ainda não há previsão se será utilizado no Paranaense. O valor da multa contratual gira em torno de 12 milhões de euros (R$ 55 milhões), que o clube não tem, e tenta uma nova negociação, com o pagamento de 50% do valor total.

Com informações das redes sociais