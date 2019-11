A Fomento Paraná promove um leilão presencial no dia 26 de novembro, a partir das 14 horas, na sede da empresa (rua Comendador Araújo, 652, Batel, Curitiba). Trata-se de um leilão pelo maior lance de cada lote com objetivo de alienação de bens havidos em face de procedimento administrativo ou judicial de cobrança.

Entre os bens disponíveis estão sete veículos de passeio (um veículo Jeep Willys/1963 – 6 cilindros, dois VW Voyage, um GM Prisma, dois Renault Logan, um Peugeot 207 e um Ford Fiesta), um semirreboque furgão frigorífico; além de máquinas e bens móveis diversos.

São bens não de uso, próprios ou sob gestão da Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado. A alienação dos bens se dará de acordo com os respectivos documentos existentes, em estado e condições de uso e funcionamento, conservação, localização, quantidade, utilização e ocupação como se encontram.

A relação e as especificações de cada item estão disponíveis no Anexo I do edital publicado no Diário Oficial do Estado e disponível no portal eletrônico da Fomento Paraná.É possível visitar e vistoriar os lotes até 24 horas antes do certame. O agendamento pode ser feito pelos fones (41) 3235-7632, com Paulino (paulino@fomento.pr.gov.br) ou (41) 3235-7560, com Sandro (sandrovissotto@fomento.pr.gov.br), das 11h30 às 17h30, de segunda a sexta feira.

Interessados devem fazer um cadastro prévio na data e local do leilão, a partir das 10 horas. O pagamento pelos lotes arrematados deverá ser feito à vista, em até 48 horas após a arrematação, por meio de boleto bancário.

Mais informações: (41) 3235-7626 – Fernanda / (41) 3235-7557 – Jucimara / (41) 3235-7549 – Marcos, das 13h às 18h, de 2ª a 6ª feira, na sede da Fomento Paraná, ou pelo e-mail licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br.

Para ver o edital na íntegra, bem como as fotos e especificações dos lotes clique AQUI.