A Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, lançou um aplicativo para smartphones que facilita a vida do empreendedor que procura crédito para manter ou ampliar seus negócios. O lançamento do novo APP foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante a reunião semanal com secretários de Estado, no Palácio Iguaçu, na terça-feira (17).

Desenvolvido em parceria com a Celepar, o novo App traz informações das linhas de crédito da instituição, simulador de financiamentos e permite busca por agentes de crédito via georreferenciamento, geração de boletos, entre outras funcionalidades.

“Nosso aplicativo é bem completo. Traz todas as informações das linhas de crédito e foi pensado para o empreendedor paranaense que procura um crédito de baixo custo e em condições acessíveis”, afirma o diretor-presidente, Heraldo Neves. “Queremos facilitar a vida do empreendedor e reduzir o tempo de concessão do financiamento. Com o aplicativo, o crédito pode estar na palma da mão do cliente”, complementa.

Dentre as funcionalidades, o app traz um simulador online, no qual o cliente pode informar o valor do financiamento pretendido e os dados da empresa e o sistema responde com as condições do crédito, como taxa de juros, valor das parcelas a serem pagas e prazos estabelecidos. Se o cliente confirmar a solicitação, o pedido é enviado à Fomento Paraná para análise e atendimento.

FUNÇÕES – Com o aplicativo, o empreendedor que solicitou um financiamento da Fomento Paraná poderá acompanhar o andamento da proposta, em qual etapa está e as datas de encaminhamento de cada fase. Quem possui operações em andamento com a Fomento Paraná poderá ter acesso a todos os contratos vinculados apenas digitando o CPF.

O sistema apresenta os contratos vigentes e o cliente pode gerar um boleto ou somente copiar a linha digitável para pagamento por meio de aplicativos bancários dos bancos comerciais. Também é possível gerar uma certidão negativa de débitos com a instituição.

DOWNLOAD – O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a Celepar – Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná e está disponível para download nas lojas de aplicativos Play Store (smartphones Android) e Apple Store (smartphones iOS).

“Quando se fala em inovação é preciso sair do campo das ideias e aplicar as soluções na prática. Esse aplicativo é um exemplo disso, ele faz a ponte entre os empreendedores e os agentes de crédito, sempre buscando as menores taxas do mercado, estimulando dessa forma o empreendedorismo e a geração de emprego em nosso estado”, afirmou Leandro Moura, presidente da Celepar.

Com 20 anos de atuação, a Fomento Paraná liberou quase R$ 500 milhões em operações de microcrédito (até R$ 20 mil) que beneficiaram mais de 54 mil empreendimentos em todas as regiões do estado. Atualmente possui uma carteira de microcrédito ativa de R$ 100 milhões, que estão circulando na economia paranaense.

