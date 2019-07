A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (ACIMACAR) tornou-se oficialmente Correspondente da Fomento Paraná. O convênio entre as entidades foi assinado na última quinta-feira (11), durante reunião com membros da diretoria da associação.

Por meio desta parceria, os empreendedores de Marechal Candido Rondon passam a contar com mais uma possibilidade de obter linhas de financiamento de baixo custo para investir na ampliação e manutenção de seus negócios. O acordo foi firmado pelo diretor-presidente da Fomento, Heraldo Neves, e o presidente da associação, Ricardo Leites.

O Correspondente é responsável por atuar na captação e encaminhamento de operações de crédito de até R$ 1,5 milhão para compra de máquinas, equipamentos, reformas, ampliações e também capital de giro associado ao investimento.

“O Oeste paranaense é uma região muito promissora e empreendedora. A Fomento Paraná possui um histórico de apoio aos pequenos negócios no município e na região, por meio do microcrédito. Agora, essa parceria permite oferecer crédito em valores mais elevados e injetar novos recursos na economia, gerando novos negócios, emprego e renda”, afirma Heraldo Neves.

DETERMINAÇÃO – A nova parceria com a Acimacar é parte de um trabalho que a Fomento Paraná vem realizando nos últimos meses por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Os diretores estão percorrendo municípios de todas as regiões do estado para divulgar a instituição, mostrar a importância que os municípios tem para o Governo do Estado e principalmente ampliar a oferta de recursos para fortalecer os pequenos negócios no Paraná. Desde março, diretores da empresa já percorreram mais de 60 municípios com este objetivo.

“Essa parceria reforça o trabalho do Sistema Paranaense de Fomento, que conta com a participação do BRDE e da Agência Paraná de Desenvolvimento, para consolidar no Paraná como estado que proporciona um ambiente favorável aos negócios”, explica Neves.

Para o presidente da ACIMACAR, a nova parceria representa um momento muito importante. “A oferta de crédito estimula o crescimento da economia local e a geração de emprego e renda, onde todos têm benefícios. Através de oportunidades como essa é que podemos incentivar e contribuir com ambientes mais favoráveis aos negócios para nossas micro e pequenas empresas”, pontua Ricardo Leites.

Estiveram presentes no evento o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Marechal Rondon, Sérgio Marcucci, o diretor de Mercado da Fomento Paraná, Renato Maçaneiro, o analista de desenvolvimento Moacir Cardoso e a assessora de relações institucionais Emilia Belinati.