A falta de recursos financeiros é tão grande para boa parte da população que torna-se impossível não se sentir comovido com a situação dessas pessoas e não exigir da sociedade e do governo uma mudança com relação ao assunto. É incrível como tão poucos indivíduos têm tanto dinheiro ao passo que milhões e milhões não possuem quase nada. Culpa da concentração de renda, educação de baixa qualidade, desemprego, falta de oportunidades. Dentro desse panorama, a sociedade precisa encontrar caminhos alternativos. Entre as possibilidades, talvez a melhor ferramenta seja a solidariedade.

E uma das formas de ser solidário é exercer o voluntariado. Para melhorar o trabalho nessa área, o governo federal lançou o programa Pátria Voluntária, destinado a engajar instituições públicas, sociedade civil e setor privado no fomento ao voluntariado no país. As ações serão propostas e conduzidas por um conselho constituído por 24 membros – 12 representantes de ministérios e 12 representantes da sociedade civil. A iniciativa, certamente, é muito boa.