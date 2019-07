Preocupam as informações divulgadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a fome no mundo. De acordo com a instituição, uma pessoa a cada 10, na população de todo o planeta, passou fome no ano passado. O número totaliza 821,6 milhões de pessoas. Se consideradas as pessoas em condição “moderada” de insegurança alimentar, o total chega a 2 bilhões ou 26,4% da população mundial. O estudo destaca a gravidade da situação infantil. É o caso dos 20,5 milhões de bebês que nasceram abaixo do peso (um em cada sete nascidos).

Diante de notícias tão desanimadoras, é imprescindível o compromisso internacional para acabar com a fome. Para que a meta seja alcançada, porém, é necessário que os governos transformem as promessas em ações concretas. Caso os discursos fiquem estagnados na teoria, a situação tende a piorar cada vez mais, principalmente por causa dos atuais conflitos que atingem muitos países e ajudam a agravar o acesso a alimentos. Vontade política, como sempre, é o obstáculo principal para o desenvolvimento da sociedade, seja em relação à fome ou a outros problemas.