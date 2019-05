O Brasil é um dos países mais lindos do mundo. Praias belíssimas, cidades acolhedoras, florestas, lagos, montanhas e muitos outros atrativos fazem do país um lugar muito procurado por turistas estrangeiros. Cabe ao povo e ao governo, portanto, investir nessa área para que o turismo cresça e mantenha seu alto desempenho. Uma medida positiva está sendo planejada pelo governo federal. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou que o governo está preparando uma medida provisória (MP) para incentivar o turismo no Brasil. Ele também lançou o programa Investe Turismo, que envolve parceria com a Embratur e o Sebrae, para promover a competitividade em 30 rotas turísticas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Isso certamente foi um avanço, pois é inadmissível que não haja investimento na área. Todas as esferas do poder executivo precisam elaborar e colocar em prática medidas eficazes para desenvolver os serviços usados pelos estrangeiros durante suas viagens pelo Brasil. Com tanta dificuldade na economia, é necessário apostar nas áreas que produzem rendimento, sendo o turismo umas das principais.