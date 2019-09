O teste da válvula de controle demanda testadores complexos que requerem treinamento extensivo, remoção da válvula e, frequentemente, longos períodos de teste na bancada. O novo testador de válvula de loop 710 da Fluke Corporation, líder global em tecnologia portátil de teste e medição, permite que os técnicos forneçam o sinal 4-20 mA ao mesmo tempo em que examinam os dados com protocolo de comunicação HART para coletar informações essenciais sobre a posição e status da válvula, fornecendo testes rápidos das válvulas de controle enquanto estão em uso.

Com procedimentos de teste integrados e interface intuitiva, o Fluke 710 permite que os técnicos realizem testes de válvulas com rapidez e facilidade. Por meio de uma verificação ágil dos resultados dos testes da válvula, o equipamento fornece um diagnóstico instantâneo para que seja possível tomar decisões de manutenção rapidamente.

Com a função de comunicação HART integrada ao testador, os técnicos podem fornecer um sinal de 4-20 mA para fazer com que a válvula de controle inteligente se mova e, ao mesmo tempo, interpretar o sinal de retorno da válvula HART para determinar se a válvula está se movendo para a posição esperada. Além de informações sobre a posição, a pressão medida fornecida pelo I/P interno da válvula (que move a válvula) pode ser determinada através do protocolo de comunicação HART.

O testador de válvula de loop 710 possui testes pré-configurados de válvulas confiáveis e que podem ser repetidos. A rotina integrada apresenta:

– Teste manual do sinal de mA e visualização da posição e das informações da variável de pressão via Hart.

– Teste de Rampa total 4 a 20 a 4 mA. Durante o teste é possível ainda gravar a posição de 0-100-0% ou das pressões aplicadas, que movem a válvula de 0-100-0%.

– Teste de Step e avaliação do sinal de mA na entrada para a válvula e avaliação da resposta das válvulas às alterações de entrada em mA.

– Testes de velocidade para determinar o quão rápido a válvula pode abrir ou fechar.

– Testes de curso parcial e de resposta que ajudam a testar as válvulas em uma parte da sua faixa para que possam ser testadas no processo.

Os resultados do teste são armazenados na memória do 710 e podem ser adicionados ao software de análise do ValveTrack incluso.

O ValveTrack permite que os usuários façam upload e registrem os testes da válvula obtidos em campo; comparem testes carregados anteriormente com testes recentes; visualizem o histórico de testes da válvula por ID e exportem os dados de testes da válvula para um arquivo CSV para análise adicional no Microsoft Excel.