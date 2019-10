Em um jogo disputado na Arena da Baixada, o Flamengo visitou neste domingo (13) o Athletico, na Arena da Baixada, e saiu festejando. Com dois gols de Bruno Henrique, o Fla venceu por 2 a 0 e voltou a abrir oito pontos para o Palmeiras.

Os cariocas abriram a contagem e conseguiram suportar a pressão dos donos da casa, que tiveram a maior parte das ações, mas não conseguiram sair da armadilha dos visitantes, que se armaram para defender e sair em velocidade quando a bola era retomada. No fim do jogo, Bruno Henrique liquidou a fatura.

Na próxima rodada, o Fla visita na quarta-feira o Fortaleza, 20h, no Castelão. O Furacão, por sua vez, encara na quinta o Fluminense, 21h, no Maracanã.

Aos 18 do primeiro tempo, Lucas Silva caiu na área. O juiz marcou o pênalti, o árbitro de vídeo chamou, e a penalidade foi invalidada. Aos 44 minutos, Bruno Henrique abriu a contagem. Bruno Henrique marcou aos 45 minutos do segundo tempo e liquidou o jogo.

Contra uma equipe que também batalha pela vitória, o Fla fez um duelo franco ante o rival e levou a melhor. A equipe conseguiu suportar a pressão e aproveitou as brechas para sair com velocidade. Quando esteve pressionado, o time se postou e manteve o desenho tático. Mesmo com a pressão contra, a equipe conseguiu suportar a pressão e manteve o resultado.

UOL/FOLHAPRESS