Ao vencer o Bahia de virada, por 3 a 1, no domingo (10), a equipe rubro-negra abriu uma diferença que nunca foi superada no Nacional restando seis rodadas para o fim da competição.

Com resultado deste domingo, o Flamengo precisa de mais três vitórias para também confirmar o seu título sem depender de outros resultados.

Willian Arão, com um gol contra, abriu o placar no Maracanã, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabriel decretaram o triunfo carioca, o 24ª da equipe, que acumula ainda cinco empates e três derrotas, um aproveitamento de 80,2%.