Flamengo e Athletico-PR perderam na rodada de quarta-feira (24) da Copa Libertadores, mas a consequência foi pior para um dos rubro-negros. A equipe paranaense avançou às oitavas de final apesar do resultado, e o time carioca entrará na última rodada da fase de grupos em risco.

Foi uma derrota por 2 a 1 para a LDU (EQU), em Quito, que complicou a situação do Flamengo. Os visitantes saíram na frente, em cabeceio de Bruno Henrique, mas levaram a virada em tentos de Anangonó e Chicaiza.

A equipe do Rio de Janeiro ainda lidera o Grupo D, mas tem os mesmos nove pontos do Peñarol (URU), seu adversário na última rodada da chave, em jogo marcado para o Uruguai. A LDU, agora com sete, receberá o eliminado San José (BOL) com chance real de classificação.

Já o Athletico-PR perdeu por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann (BOL), em Cochabamba, mas foi beneficiado pelo empate por 2 a 2 do Tolima (COL) com o Boca Juniors (ARG) e se classificou. Na rodada final, o time brasileiro visitará o Boca, jogando pelo empate para avançar com a liderança da chave.

Também entrou em campo nesta quarta-feira o Internacional, que já estava classificado. A formação colorada visitou o Alianza Lima (PER) e venceu por 1 a 0, gol de cabeça de Moledo. Com o resultado, assegurou o primeiro lugar do Grupo A com uma rodada de antecedência.