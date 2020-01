Flamengo renova com Bruno Henrique

O Flamengo anunciou hoje a renovação do contrato do craque e destaque do time campeão brasileiro. Bruno Henrique assinou acordo com o clube até 2023. E declarou em vídeo divulgado pela equipe através das redes sociais.

“Nação, é com imenso prazer que venho anunciar minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023”, afirmou, declarando que se sentia em “outro patamar” pelo acerto.