Campeão carioca no último domingo (21), o Flamengo agora se concentra em garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. O time entra em campo nesta quarta-feira (24) contra a LDU, em Quito, no Equador, a um empate de ir à próxima fase -lidera o Grupo D, com nove pontos.

O técnico Abel Braga não ficará no banco de reservas, já que foi suspenso pela Conmebol por retornar atrasado para o campo após o intervalo de duas partidas. “Isso é horrível, uma grande sacanagem. Dois minutos, nós voltamos a tempo, só que tem o negócio daquela corrente. E foi no jogo contra o Peñarol, que eles demoraram quatro minutos. Só que nós tínhamos sido advertidos no primeiro jogo contra o San José. Paciência, a Conmebol tem isso”, disse o treinador ao SporTV.

Abel ainda falou sobre suas expectativas para a partida e mencionou os desafios de um duelo na altitude de 2.700 m, em que está situado o estádio Casa Blanca. Nessas condições, atletas que não estão ambientados costumam ter desempenho físico reduzido. “É um jogo contra um time muito vertical, muito em cima do atacante. A disputa da primeira e segunda bola, vamos treinar isso mesmo porque [a altitude] atrapalha a velocidade da bola”, afirmou.

A partida será válida pela quinta rodada da fase de grupos. Caso não garanta a vaga antecipadamente, o Flamengo terá nova oportunidade no próximo dia 8, contra o Peñarol, no Uruguai.

LDU

Gabbarini; Quintero, Rodríguez, Cruz e Guerra; Intriago, Anderson Julio, Jhojan Juio e Orejuela; Anagonó e Ayoví. T.: Pablo Repetto

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. T.: Abel Braga

Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta

Juiz: Nestor Pitana (ARG)