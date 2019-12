O Flamengo venceu o Franca por 82 a 78 no sábado (7) no ginásio Pedrocão, em Franca (SP), e assumiu a liderança do NBB. A reedição da última final do torneio terminou com placar apartado: 82 a 78 para os cariocas.

Com o resultado, o Flamengo empata com o Franca no retrospecto, com dez vitórias e duas derrotas, mas está na frente na classificação por ter vencido o confronto direito, que ocorreu neste sábado.

O Flamengo esteve na frente durante todo o jogo, mas o final teve emoção, com forte pressão exercida pela equipe de Franca.

Graham marcou 16 pontos e foi o cestinha do Flamengo na partida; David Jackson, do Franca, marcou 24 e foi quem mais pontuou no jogo.

As duas equipes têm compromissos na próxima terça-feira (10), às 20h. O Franca enfrenta o São Paulo em casa, enquanto o Flamengo tem o Rio Claro pela frente na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.