De forma heroica, o Flamengo conquistou o título da Copa Libertadores no sábado (23) contra o River Plate (ARG), em Lima, no Peru, na primeira final única da história da competição.

A equipe rubro-negra perdia até os 43 minutos do segundo tempo quando Gabigol, em um intervalo de três minutos, marcou dois gols para fazer o clube carioca campeão. Santos Borré havia aberto o placar no primeiro tempo.

O Flamengo começou a decisão marcando campo de defesa adversário. Apesar da intensidade, o gol saiu só aos 14 minutos pela equipe argentina. Borré abriu o placar para o River Plate aos 14 minutos após falha da defesa flamenguista entre Gerson e Arão. Com indecisão de que bloquearia a bola, passou pelos dois e encontrou o atacante colombiano que carimbou o placar: River 1 a 0. Após marcar, o clube argentino mandou no jogo.

No segundo tempo. Aos 11 minutos da etapa final, porém, o Flamengo teve chance após chute de Gabigol rebatido em De la Cruz, Everton Ribeiro, livre de marcação, bateu para grande defesa de Armani.

A virada aconteceu no final do segundo tempo. Aos 43 minutos, Gabriel aproveitou arremate cruzado de Arrascaeta para empatar.

Em seguida, aos 46 minutos, marcou o segundo, virou herói, e deu o título da Copa Libertadores de 2019 para o Flamengo.

Que fase de Gabigol!