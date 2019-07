Flamengo e Athletico-PR voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (17), desta vez no Maracanã, em jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30.

Como o duelo da última quarta (10), em Curitiba, terminou empatado em 1 a 1, as equipes precisam de vitória simples no tempo regulamentar para ir à semifinal.

Em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis, já que, a exemplo do que ocorreu no torneio em 2018, o chamado “gol qualificado” -marcado fora de casa- não vale mais como critério de desempate.

O classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Bahia e Grêmio, que duelam às 19h15 desta quarta, em Salvador.

Flamengo e Athletico-PR vêm de vitória na rodada do último fim de semana no Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o time carioca aplicou 6 a 1 no Goiás, enquanto o Athletico, atuando na Arena da Baixada, bateu o Inter por 1 a 0.

Para a partida desta quarta, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, deve repetir a formação que atuou na goleada de domingo (14), com Rafinha na lateral direita e Willian Arão no lugar de Cuéllar. A dúvida é em relação à lateral esquerda, que pode ter Renê em vez de Trauco.

No Athletico-PR, o técnico Tiago Nunes terá de montar a zaga sem Lucas Halter, vetado após sentir dores na coxa durante o segundo tempo do duelo de ida. Robson Bambu será o substituto. Outra novidade é o retorno do volante Wellington, que cumpriu suspensão contra o Inter, no domingo.

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê (Trauco); Willian Arão; Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. T.: Jorge Jesus

ATHLETICO-PR

Jonathan; Léo Pereira, Robson Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben. T.: Tiago Nunes

Local: Maracanã, no Rio

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio