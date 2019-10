O Flamengo tem um verdadeiro teste, neste domingo (13), em nome da liderança do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada, tentando confirmar sua soberania na competição.

Iniciando a 25ª rodada com oito pontos de vantagem na liderança (55 a 47 de Santos e Palmeiras), o Flamengo não perde desde o dia 4 de agosto, quando caiu diante do Bahia, em Salvador. Depois disso, vieram dez vitórias -oito consecutivas- e um empate.

Graças a tropeços de rivais, o Flamengo se consolidou como grande favorito ao título nacional. Por isso, enfrentar o Athletico-PR em seu alçapão é mais um desafio para o time do técnico Jorge Jesus.

Vindo de um triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, o Flamengo segue repleto de desfalques. Gabigol e Rodrigo Caio estão defendendo a seleção brasileira em amistosos, assim como Arrascaeta no Uruguai. Por isso, o time deve ser o mesmo que atuou na quinta passada (10) no Maracanã.

O Athletico-PR também tem uma equipe modificada. O técnico Tiago Nunes não poderá contar com o volante Bruno Guimarães, que está na seleção, e o meia-atacante Nikão, contundido. No ataque, Marco Rubén retornou da Argentina, para onde viajou por causa da morte de seu pai, e não tem presença assegurada na Arena.

O Athletico-PR não perde há cinco rodadas -duas vitórias e três empates- e vem de um 2×2 com o Corinthians, no Itaquerão. Já garantida na Libertadores de 2020 graças ao título da Copa do Brasil, a equipe paranaense soma 35 pontos e está na nona colocação no Brasileiro.