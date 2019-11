O Flamengo conquistou na tarde de domingo (24) o Campeonato Brasileiro de 2019, seu hepta campeonato na história, empatando com o Corinthians em número de conquistas do Nacional.

A taça de 2019 se junta às de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009 na sala de troféus do clube carioca. Com 81 pontos, 13 à frente do vice-líder Santos, a equipe flamenguista não pode mais ser alcançada nas quatro rodadas restantes do Brasileiro.