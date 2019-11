Com um gol de Michael aos 49min do segundo tempo, o Goiás buscou, nesta quinta-feira (31), um empate em 2 a 2 contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, agora em menor distância para o Palmeiras, vice-colocado.

O time rubro-negro chegou a abrir 2 a 0 no placar no Serra Dourada, com gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Rodrigo Caio, no início do segundo tempo, mas viu o clube da casa reagir.

A exibição do Flamengo em Goiânia esteve longe dos melhores momentos da equipe na temporada.