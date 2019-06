O Flamengo venceu o Sesi Franca neste sábado (8), no ginásio Pedrocão, e conquistou a temporada 2018/2019 do NBB. O time carioca bateu o paulista por 81 a 72, e fechou o campeonato em 3 a 2.

O rival paulista chegou a ter vantagem na decisão em 2 a 1, mas o Flamengo conseguiu reverter o placar após empate em 2 a 2, no Maracanãzinho, no último sábado, e levou decisão para São Paulo, em um ginásio lotado, que vendeu antecipadamente 5,5 mil ingressos.

Balbi foi um dos destaques da partida pela criação e seis assistências, além de marcar 15 pontos e fazer seis rebotes. Marquihos foi o maior pontuador do campeão da NBB, com 18 pontos.

A vitória do carioca levou o Flamengo a conquistar o sexto título e se tornou o maior campeão da história do NBB. O Franca continua sendo o maior campeão brasileiro de basquete, com 11 títulos nacionais, sendo o último em 1999.