Athletico-PR e Flamengo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (10), na Arena da Baixada, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa saíram na frente do placar, mas viram os visitantes arrancarem o resultado diante de muita polêmica.

É que o VAR anulou três gols do Athletico (todos em impedimento) e ainda não marcou um pênalti para os donos da casa por conta de uma falta polêmica na origem da jogada – sobre Rodrigo Caio. Além disso, logo aos 10min do primeiro tempo, Diego Alves pegou bola com as mãos fora da área e deveria ter sido expulso segundo comentarista da Globo Paulo César Oliveira.

Leo Pereira e Gabigol marcaram os gols da partida. O jogo de volta ocorrerá na próxima quarta-feira, quando as equipes decidirão uma vaga na semifinal da competição no Maracanã.

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Léo Pereira, Lucas Halter (Robson Bambu) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão (Bruno Nazário); Marcelo Cirino (Vitinho), Rony e Marco Ruben. T.: Tiago Nunes

FLAMENGO

Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar (Diego), Willian Arão, Vitinho (Everton Ribeiro) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Piris da Motta) e Gabigol. T.: Jorge Jesus

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Gols: Leo Pereira, aos 4min, e Gabigol, aos 19min do segundo tempo

Cartões amarelos: Leo Pereira (CAP) e Rodinei (FLA)