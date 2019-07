A diretoria do Flamengo vem tendo a cautela como parte da estratégia adotada na busca por reforços nesta janela de transferência, assim como fez no início da temporada. Ao mesmo tempo, porém, um fator pressiona a cúpula em busca de novos nomes: o prazo de inscrições para a Copa do Brasil e Libertadores.

Para contar com os reforços na competição nacional – que tem uma premiação ao campeão de R$ 52 milhões, maior que a do Campeonato Brasileiro, em torno de R$ 33 milhões – a diretoria rubro-negra precisa alinhar tudo e ter os jogadores regularizados até o próximo dia 9, um dia antes do primeiro encontro com o Athletico-PR, pelas quartas de final.

“Contratos de novos atletas para utilização na Copa deverão estar publicados no BID até o último dia útil anterior ao início da Fase de Quartas-de-Final”, aponta trecho do regulamento da competição.

Além disso, no caso da Libertadores, para ter novos nomes contra o Emelec, do Equador, pelas oitavas de final, no dia 24, há a necessidade de inscrição três dias antes do início da fase, que, neste caso, será dia 23.

“Para as oitavas de final, e até 72 horas antes do início da fase, os clubes poderão substituir até um total de 5 (cinco) jogadores da lista de 30”, diz parte do regulamento do torneio.

Com a recusa do Fluminense em negociar Pedro, o Flamengo está no mercado em busca de um camisa 9. Além disso, há negociação por Gerson, ex-Fluminense, e a expectativa em relação ao lateral-esquerdo Filipe Luis, que integra o elenco da seleção brasileira na Copa América.

O Flamengo passou por situação semelhante a dois e com um final nada feliz. Em 2017, a diretoria, encabeçada pelo então presidente Eduardo Bandeira de Mello, fez investimentos no meio do ano e acertou com o zagueiro Rhodolfo, o atacante Geuvânio, o meia Everton Ribeiro e o goleiro Diego Alves, mas nenhum a tempo da inscrição. E foi justamente as atuações dos goleiros que pesaram nas finais daquela edição da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

O jovem Thiago, que ganhou a vaga após falha de Muralha na Primeira Liga, acabou errando em lance que gerou o gol do Cruzeiro no Maracanã, no empate em 1 a 1. No segundo encontro, no Mineirão, Muralha voltou ao posto, mas ficou marcado após a disputa de pênaltis, em que pulou para o mesmo lado em todas as cobranças.

Internamente, a diretoria levou em consideração alguns pedidos do técnico Jorge Jesus, mas há uma avaliação positiva em relação que hoje se tem à disposição.

RAFINHA

O único reforço anunciado pelo Flamengo até o momento foi o lateral-direito Rafinha, que já está regularizado e apto a fazer a estreia com a camisa rubro-negra. Há a tendência de que ele jogue contra o Athletico-PR, no próximo dia 10, na Arena da Baixada, pela primeira partida das quartas de final.