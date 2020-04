Fitch reduz previsões de preço do petróleo

A Fitch reduziu ainda mais suas projeções de preço do petróleo para este e o próximo ano, com o argumento de que o rápido avanço do coronavírus enfraquece a perspectiva econômica global no curto prazo e a demanda por petróleo, gerando um “enorme excesso de oferta”.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira, a agência de classificação de risco cortou sua previsão para o preço médio do barril de petróleo WTI em 2020 de US$ 38 para US$ 32. No caso do barril de petróleo tipo Brent, a estimativa para este ano caiu de US$ 41 para US$ 35.

Para 2021, as novas projeções de preços médios da Fitch são de US$ 42 o barril de WTI e de US$ 45 o barril de Brent. Antes, eram de US$ 45 para o WTI e US$ 48 para o Brent.