A agência de classificação de risco Fitch Ratings concedeu na ultima sexta-feira (04) o grau de investimento ao Estado do Paraná – atribuiu nota de crédito AA em escala nacional e BB em escala global. A diferença se explica porque um estado não pode receber nota maior que o país nesta última escala.

O grau de investimento é um selo de qualidade que dá segurança aos investidores nacionais e internacionais, que indica um menor risco ao assegurar que o Ente em questão consegue saldar suas dívidas. “O grau de investimento atesta a capacidade do Paraná em honrar as suas obrigações financeiras e reafirma sua credibilidade perante o mercado”, explica o diretor do Tesouro Estadual, Roberto Gomides.

O diretor destaca que a nota reflete ainda a avaliação da agência internacional de que o Estado continuará registrando resultados fiscais equilibrados com baixo nível de endividamento. A nota de crédito do Paraná é a mesma concedida ao Estado de São Paulo. Segundo o diretor, resultado da boa gestão fiscal praticada pelo governo paranaense, a avaliação traz ainda a tendência de diminuição dos custos de captação de recursos para novos investimentos.

“O resultado aumenta a visibilidade do Estado no mercado internacional e a confiança de novos investidores”, disse Gomides. Ele destaca que o desempenho do Paraná se torna ainda mais relevante diante do cenário de crise econômica que se verifica no país, com vários estados em grave crise fiscal, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.