O físico e astrônomo, Marcelo Gleiser, vai estar em Curitiba na quarta-feira e faz uma palestra gratuita, aberta ao público. Ele venceu o Prêmio Nobel da espiritualidade. Marcelo Gleiser ficou conhecido por fazer uma série de estudos que convergem ciência, filosofia e espiritualidade. Ele vive atualmente nos Estados Unidos, onde ensina física e astronomia no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire.

Em 2016, Gleiser fundou o Instituto de Engajamento à Interdisciplinariedade, em Dartmouth, com o objetivo de promover o diálogo entre as ciências naturais e humanas.

O cientista já teve mais de 100 artigos revisados e publicados, incluindo sobre o comportamento de campos quânticos e partículas elementares e a formação inicial do universo, a astrobiologia e as novas medidas fundamentais de entropia e complexidade baseadas em teoria da informação. A palestra é na quinta, às 19h30, na Biblioteca Central da PUC.

As inscrições podem ser feitas pelo pela internet. O link é http://abre.ai/alAQ