A Rede de Proteção Animal da Prefeitura apreendeu nesta semana, em uma casa do Boqueirão, 69 pássaros silvestres, um deles ameaçado de extinção. A operação de fiscalização da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil, contou com apoio da divisão do município, que encaminhou os animais para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, no Capão da Imbuia.

O responsável pela casa, um homem de 37 anos, foi autuado em flagrante pela prática dos crimes de comércio ilegal de animal silvestre, maus tratos contra as aves e uso de sinal falso, já que uma das aves apresentava uma anilha de identificação falsificada. Ele permanece preso.

Maus tratos

De acordo com a Polícia Civil, que recebeu a denúncia, trata-se de um dos maiores comerciantes de aves silvestres da capital. Foram levadas, ainda, caixas de papelão, onde ao animais eram transportados para venda. O local onde as aves ficavam não tinha condições de higiene, não recebia luz solar.

Além da prisão, o homem foi multado em R$ 35 mil pela Rede de Proteção Animal. As aves ficam no CAFS, de acordo com convênio do município firmado com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), até que o órgão ambiental do Estado defina a destinação adequada.