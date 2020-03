FIQUEEMCASA

*por Claudia Queiroz

Era uma vez um planeta regido pelas forças mais poderosas do universo. Elas protegiam aquela imensidão azul e de terras encantadas, onde diferentes seres, de diversas espécies, viviam em harmonia, respeitando uns aos outros, como deve acontecer nas boas relações. Mas, a ganância dividiu quando surgiu o homem, imprimindo padrões de comportamento bem diferentes do previsto pelo dono do mundo.

O ser humano, dotado da capacidade de pensar, começou a planejar ambições sem medir consequências. Se para alcançar um objetivo fosse preciso mentir, roubar, matar, distorcer, tirar vantagem, devastar, segregar, humilhar, …, estava valendo, desde que ‘os seus’ herdassem o status da riqueza material e de destaque social.

Com o planeta todo mapeado em lotes, pedaços de chão cresceram para todos os cantos. Foi preciso invadir também o espaço virtual para disputar ‘cercas e muros’ ideológicos com vizinhos desconhecidos. Juntou-se tudo então, real com virtual, analógico com digital, gente que não se entende e virou uma tremenda confusão.

Até que um ser bem pequeno, invisível aos olhos, criado para também sobreviver, mas para isso faz adoecer e paralisar as pessoas do mundo, começou a se multiplicar… O medo tomou conta da humanidade, que, por isso, estocou álcool gel, papel higiênico, comida e outras coisas que o dinheiro pode comprar.

Para combater o inimigo oculto, era necessário apenas ficar em casa. Só isso e somente por uns dias. Alguns diziam que não aguentariam viver na ‘prisão’, outros, que não suportariam a angústia de isolamento, justificando a necessidade de sair para a rua. Mas, desse modo, davam força ao monstro que não se via e que provocava estragos por onde passava.

Velhinhos sábios obedeciam a recomendação. As crianças, conduziam com alegria rotinas de descobertas, desde que bem tratadas, alimentadas e amadas… Jovens relutavam e arriscavam com a irreverência própria deles e adultos se preocupavam com coisas de adultos, como contas e responsabilidades que viriam com a paralisação.

Subitamente, alguns começaram a se dar conta, como se uma ‘magia’ pairasse sob o planeta, para lembrar que a verdadeira força está naquilo que não se vê. E não estou falando do vírus, mas da fé. Ela, a condutora do sopro de esperança divina, do imperativo do amor, a mesma mágica usada para criar todas as criaturas vivas do planeta. Nós e os vírus.

Isso nos leva bem além de imaginar uma batalha tipo ‘o bem contra o mal’ porque a criatura supostamente malvada só quer viver. No entanto, podemos vencer se não deixarmos ela se multiplicar, ou seja, se não sairmos de casa por um tempo.

Dentro do meu coração, escuto uma voz dizendo “siga a intuição pra não perder a direção”. E a direção é o amor e o cuidado que precisamos ter uns com os outros, no exercício constante da fraternidade, não mais com disputas e competições.

Doenças e problemas são como despertadores, também servem para nos acordar. De outro modo permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo, totalmente esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos criou para coisas muito mais importantes do que comer, dormir e pagar contas… Viemos para realizar o Divino em nós.

Toda ausência é um desserviço à obra de Deus. Existe um mundo a ser transformado. Sempre que uma porta se fecha, outra se abre; quando um caminho termina, outro começa…, nada é estático, tudo se move sem parar e se transforma para melhor. Doenças e problemas são exercícios para que nos tornemos mais fortes.

A beleza das mudanças nos seduz com transformações. Eu mesma já passei por várias delas e mal posso esperar para descobrir o que farão com cada um de nós! Habitue-se a pensar assim: tudo que chega até nós é bom, o que parte também. É a dança da vida… Dance da maneira como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Confie!

Suas emoções vão mostrar os segredos que você não vê. Siga a sua intuição para não perder a direção. A voz de longe irá soar e te alcançar onde estiver. Não deixe o excesso de medo te atrapalhar a enfrentar o vírus do momento. Porque no final, quando tudo passar, você estará muito melhor e sentirá orgulho de mais uma cicatriz de guerra que conquistou. Não em batalhas com armas de pedra, fogo ou mísseis, mas amando, protegendo, cuidando e defendendo ‘os seus’ e ‘os meus’… de dentro do lugar mais importante do universo: A SUA CASA.

Claudia Queiroz é jornalista.