Final de semana tem chance de geada em Santa Catarina segundo Epagri/Ciram

Sábado e domingo (25 e 26/01):

Tempo: sol com poucas nuvens em todas as regiões de SC.

Temperatura: mais baixa ao amanhecer no estado, com condição de geada fraca/isolada nas áreas altas do Planalto Sul. Durante o dia, temperatura em rápida elevação.

Vento: sul a nordeste, fraco a moderado.

Sistema: alta pressão em SC.

Segunda-feira (27/01):

Tempo: sol com aumento de nuvens em SC, no decorrer da tarde. Pancadas isoladas de chuva com raios no Planalto Sul, Litoral Sul e Vale do Itajaí, e à noite na Grande Florianópolis e Litoral Norte, devido a aproximação de uma frente fria.

Temperatura: alta.

Vento: nordeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.

Terça-feira (28/01):

Tempo: sol e algumas nuvens em SC. Na tarde e noite, pancadas de chuva de verão (isolada e passageira).

Temperatura: diminui ligeiramente em relação aos dias anteriores.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado.